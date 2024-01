A Tres Años de la Masacre de Camargo: ¿Por Qué Fueron Asesinados los Migrantes?

Este 21 de enero se cumplieron tres años de la masacre de Camargo, Tamaulipas. Fueron 16 migrantes guatemaltecos y un salvadoreño, así como dos mexicanos, presuntos traficantes de personas, los asesinados por un grupo de policías estatales, entre los que se encuentran al menos 12 elementos que siguen en libertad.

N+Focus tuvo acceso a videos inéditos de las audiencias que se celebraron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en agosto de 2023. En esta audiencia, Ismael ‘N’, un policía involucrado en la masacre de Camargo, Tamaulipas, señaló a varios compañeros de ser los responsables del asesinato de 16 migrantes guatemaltecos y un salvadoreño, así como dos mexicanos, quienes las autoridades señalan como presuntos traficantes de personas.

Esta persona, identificada como Landa, continúa en libertad. No aparece en la lista de 12 detenidos por este caso. En su declaración, el agente indicó que otros doce policías también participaron en el operativo, algunos de ellos disparando contra los migrantes. Sin embargo, nunca fueron detenidos.

Actualmente, la Fiscalía de Tamaulipas tiene pendientes ocho órdenes de aprehensión, por lo que quedan cuatro responsables a los que ni siquiera se busca.

En su declaración ante el juez, el policía arrepentido, Ismael ‘N’, señaló a su coordinador, Horacio Rocha Nambo, como instigador de los hechos. Además, dijo haber recibido la orden directa de asesinar a los migrantes heridos.

En eso, lo que más me sorprendió fue que mi coordinador me dice que los remate. Yo me le quedo viendo y digo: 'o sea, ¿cómo?'. Me dijo: 'sí, remátalos'.