Abogados Cambian de Giro en Zacatecas; Evitan Ejercer por Miedo al Crimen Organizado

En Zacatecas, la violencia ha provocado una crisis profesional entre los abogados de la entidad. Según las organizaciones locales, muchos han dejado de ejercer por miedo.

Video: Zacatecas, Sin Abogados por Miedo al Crimen Organizado

La ausencia de defensores profesionales es otro golpe más a la impartición de justicia en una entidad en la que el crimen organizado opera con impunidad.

Así es como Sofía se sumó a la creciente lista de abogados que han dejado de litigar en Zacatecas, para evitar enfrentarse en los juzgados con casos que involucran al crimen organizado. La decisión la tomó hace unos años tras ver como presuntos sicarios secuestraban, asesinaban o amenazaban a sus colegas.

Me dediqué por 20 años al litigio, pero a raíz de la inseguridad, cambié de giro: tengo un restaurante y es donde estoy trabajando. Es mucho arriesgarse uno, a quien le trabaja uno o a quien no le trabaja porque no sabemos y nosotros sí tenemos la obligación de creer en las personas que nos buscan. Se sabe que los obligan y se van sobre la familia

En este tiempo que se ha dedicado a la cocina, ha visto cómo otros abogados fueron tomando lugares en taxis, tiendas, tianguis, mercados, restaurantes o rancherías.

No es el mismo ingreso, pero la tranquilidad es más importante que los ingresos, para mí. Aparte del litigo, me gusta mucho la cocina, entonces como que fue mi refugio, mi salida alterna

Pablo Mercado, presidente de la Federación de Abogados en Zacatecas, señala:

Esta avenida antes era la de los abogados porque había muchos despachos jurídicos, y hoy en día podemos ver que prácticamente no tenemos ninguno de ellos porque han cerrado sus puertas, muchos compañeros se han ido

Pablo Mercado asegura que los abogados que defienden a personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico o la delincuencia organizada están en riesgo de ser amenazados o atacados por grupos criminales y que en más de una ocasión ha tenido que dar palabras de consuelo a esposas, madres e hijos, a quienes les matan o desaparecen a un familiar tras salir de un juicio.

Han dejado a niños y desgraciadamente pues eso viene a cambiar todo el entorno familiar

Mariana vivió de cerca una situación similar cuando su tío desapareció en Fresnillo al salir de una audiencia, en 2021.

Nos comentó que ya venía de salida, quisimos volver a contactarnos con él y fue cuando perdimos total, comunicación con él. Puedes agarrar un asunto familiar, y no sabes de qué familia, puedes agarrar un asunto mercantil, y no sabes ni a quién vas a embargar

Historia de sobrevivencia

Darío forma parte de las pocas historias de abogados que volvieron a casa. Fue privado de la libertad tras una audiencia en Jerez, en enero del año pasado. Durante el tiempo que estuvo retenido, asegura, vivió golpes, tortura y maltrato psicológico.

Aquí vivo, no salgo de aquí ya, aquí estoy a gusto, estoy tranquilo, aquí me la pasó dándole de comer a mis animales. Me esposan y me llevan a un campamento a lo alto de un cerro. La orden que yo escuché que dijeron era: 'deténganlo aquí'. Me dice con estas palabras: 'mira, cabrón -y saca una bala calibre 50 y me la pone en el pecho-, ¿cómo te verías tú con una de estas aquí?'. Uno me pone un cuchillo aquí, son dos tipos y luego le dice a su amigo: '¿cuánto tenemos que no destazamos a un cabrón? Qué te parece si destazamos a este para que no se nos olvide'

El secuestro duró ocho días y logró escapar durante un recorrido aéreo de la Policía Estatal por la zona donde lo tenían preso. Los sicarios le quitaron las esposas y le dijeron que corriera junto con ellos, pero Darío aprovechó para correr sin parar en otra dirección.

Cuando llegué a mi casa, me esperaron y me abrazaron, y yo me sentía muy mal porque ya pensaba mi familia que me habían matado y que ya no iba a regresar porque así le ha pasado mucha gente

Ese día, dice, entendió que no debería seguir ejerciendo y que mejor dedicaría su vida al rancho familiar. De vez en cuando, se acerca a su profesión, pero solo para asesorar a sus colegas.

Ya no tengo ganas de salir de aquí, aquí me siento seguro, tranquilo y vivo a gusto, vivo bien. No hay necesidad de arriesgar la vida, porque la vida ya no retoña

