¿Quién Era Gaby Flores, la Mujer que Murió en el Accidente de Razer en Creel, Chihuahua?

El pasado fin de semana se registró un lamentable accidente de un vehículo tipo razer en el municipio de Creel, Chihuahua, en el cual falleció una mujer la cual ya fue identificada como Gabriela Flores y a continuación te decimos quién era.

Las autoridades locales confirmaron que la mujer, identificada como Gaby Flores, murió en el lugar, mientras que hubo cuatro lesionados, entre ellos dos menores, hijos de la fallecida, identificados como Ángela Sofía C. F. y Óscar C. F.; mientras que los otros lesionados son Aarón Emilio C. R. y Renata D.

¿Qué pasó en el accidente de razer en Creel?

El accidente ocurrió en la mañana del sábado 24 de agosto, cuando toda la familia paseaba en el vehículo todoterreno, el cual volcó y cayó a un barranco en un lugar turístico conocido como Recowata en el estado chihuahuense.

De acuerdo con las autoridades, todos los heridos son familiares de Flores y recibieron atención médica en el en el Centro de Atención y Prevención en Salud, incluso algunos por la gravedad de sus heridas fueron trasladados en una ambulancia aérea a un hospital para recibir tratamiento especializado.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la investigación para conocer qué fue lo que sucedió en tan lamentable accidente.

¿Quién era Gaby Flores, fallecida en accidente de razer?

Gabriela Flores, mujer que falleció en el accidente de razer en Creel, Chihuahua, se desempeñó como directora del Departamento de Obras Públicas del municipio de Delicias del estado antes mencionado, bajo la administración del alcalde Jesús Valenciano.

Se sabe que la fallecida contaba con 39 años al momento de su muerte, y sus amigos y familiares le han dedicado emotivos mensajes en las redes sociales luego de que se diera a conocer su fallecimiento.

“Mi querida Gabriela Flores, mi hermana, mi amiga, mi consejera. No puedo aceptar esta triste noticia. Nos dejaste con un gran dolor en el corazón”; "Q.E.P.D. Te vamos a recordar con cariño, vuela alto amiga", escribieron sus seres queridos en las redes sociales.

En abril de 2023, la directora de Obras Públicas, Gabriela Flores, dejó su cargo en la administración del alcalde Jesús Valenciano, para atender de manera prioritaria a su familia, por lo que fue despedida con aplausos de parte de sus compañeros de la gestión municipal de Delicias.

“La familia es lo que nos mueve a todos”, dijo Valenciano al dar a conocer la decisión de la funcionaria, motivada por la necesidad de cuidar de hijos pequeños. Por ello, agradeció a Flores su entrega y dedicación al trabajo, que podía demostrarse con la cantidad de obra que existe en la ciudad y su permanente atención prestada durante el tiempo en que se desempeñó en el cargo.

