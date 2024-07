Tragedia en Primera Comunión: Adolescente Pierde la Mano por Machetazo

¡Tragedia! Un adolescente perdió su mano por un machetazo el día de su Primera Comunión, en León, Guanajuato.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

El menor identificado como Brandon “N”, de 14 años de edad, a quien le realizaron una comida especial por el evento religioso, estaba en la calle Navarra y Asturias cuando fue gravemente lesionado.

Las autoridades señalaron que un grupo de personas comenzaron una riña y en esos momentos el chico pasaba por la zona.

El menor relató a la Secretaría de Seguridad Pública de León que uno de los hombres presuntamente bajo los influjos de drogas, comenzó a atacar a varias personas con el arma blanca.

Brandon explicó que buscó refugio en un comercio, pero la señora a cargo del lugar le impidió el paso con la finalidad de evitar que el agresor también entrara.

Entonces llegó (el sujeto), me quería pegar en la cabeza y metí la mano para proteger, fue ahí cuando me la mochó (...) Sentí caliente y ví que mi mano estaba en el suelo, me asusté y corrí a la casa.