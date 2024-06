Alertan en Culiacán por Cocodrilos en Ríos Humaya y Tamazula tras Lluvias

En Sinaloa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advirtió a la población de la ciudad de Culiacán, de la presencia de cocodrilos.

Durante las primeras lluvias de la temporada se han avistado cocodrilos regresar a los ríos y cuerpos de agua de la capital del estado.

Y es que en los últimos días se ha detectado la presencia de cocodrilos en las inmediaciones de los ríos Humaya y Tamazula, por lo que se pidió a la población evitar acercarse a estos cuerpos de agua durante la noche.

Esto mencionó Bill Mendoza, director Protección Civil Culiacán.

Creemos que se fueron río arriba en búsqueda de agua, ellos necesitan y viven dentro del agua, porque ahí cazan, ahí se reproducen, ahí conviven, ahí hacen su hábitat natural. Nosotros es dar las recomendaciones para la interacción humano y cocodrilo, que sea un efecto pues no de agresividad, que no sea un efecto de miedo.

Personal de la PROFEPA coloca señalamientos, reparte carteles y trípticos con recomendaciones en caso de avistar uno de estos animales.

Asimismo, la dependencia intervino en la reubicación de cocodrilos pequeños que fueron capturados por algunos ciudadanos, por lo que fueron regresados a su hábitat natural.

Se pide a la población reportar los avistamientos y no acercarse a los cocodrilos.

Irving García, veterinario Zoológico de Culiacán, pide a la población reportar la presencia de cocodrilos.

Es un animal que puede representar un peligro siempre y cuando lo molestemos, pero si nosotros no lo agredimos, no tratamos de acercarnos, no nos va hacer nada, entonces más que nada si vemos un cocodrilo pues obviamente reportarlo.