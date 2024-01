Alertan por Salud Mental y Seguridad de Internas del Penal de Coatlán del Río, Morelos

Tras el suceso donde once internas se quitaron la vida, durante 2023, dentro del penal federal número 16 en Coatlán del Río, Morelos, la CNDH emitió una recomendación la semana pasada tras detectar que se vulneraron los derechos de las internas relativos a la protección de la salud mental, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

Pese a ello, persisten las denuncias de malos tratos en el penal.

Alondra Monserrat Martínez, exinterna del penal de Morelos, afirmó:

En enero de 2023, cuando era interna del Cefereso 16 de Morelos, Alondra, de 25 años, intentó quitarse la vida por el trato que le daban estando recluida por robo con violencia verbal, un delito del fuero común.

Salió del penal en septiembre de 2023, tiempo en el cual ella asegura haber sido testigo de las muertes de varias de sus compañeras.

Entre los familiares, la angustia por las condiciones en que están las mujeres no cede. Como es el caso de Patricia. Su hija está en ese penal.

Patricia Sotelo, madre de Jocelyn, interna en el penal de Morelos, reiteró:

Ahora que yo fui tiene una marca aquí en el cuello, dice que le dijeron que ella se quiso degollar, me dice: 'yo no me acuerdo, solo me acuerdo de que me medicaron'. Hoy en la mañana, me habló para pedirme ayuda porque la tienen desnuda, la están medicando a la fuerza, las están golpeando