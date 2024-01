Alta Plusvalía, la Diferencia entre Tener o no Agua en León, Guanajuato

En la serie de trabajos sobre los desafíos por la sequía y la mala gestión de agua en el país, la situación en la ciudad de León, Guanajuato, está marcada en las zonas de alta plusvalía.

La situación más crítica se vive en colonias como Brisas del Lago, Echeveste, Ibarrilla, Los Naranjos, Maravillas, San Jerónimo, La Perla, Alfaro y Lomas de Medina, entre otras.

La sequía que azota León, Guanajuato, donde viven más de 1.7 millones de habitantes, afecta el suministro de agua en más de 90 colonias de zonas norte y poniente de la ciudad.

Miles de familias están bajo el esquema de tandeo y según el sistema de agua potable y alcantarillado local, cada tercer día hay suministro, pero en muchos casos las quejas se elevan a más de una semana sin agua en las llaves.

Silvia Nicandro, habitante de la zona norponiente de León, afirma:

Irma Carrasco, habitante de colonia sin agua, señala:

Yo trato de reciclar el agua, pero sí es importante que tengamos agua cuando menos cada tercer día como antes; ahora ya van dos días que no hay agua

En fraccionamientos de alta plusvalía, como Gran Jardín, Balcones del Campestre y Bosque Azul, aún es posible ver campos de golf y áreas comunes con un verde vivo. No obstante, aseguran que se mantienen así a través del agua tratada o gracias al contrato de pipas, y que el agua potable se cuida ante la escasez.

Un vecino de estos sectores explica:

Está racionada también el agua, pero creo que aquí adentro no batallamos en cuestión de agua. Utilizan agua reciclada o algo así para el riego de los campos

La presa ‘El Palote’, principal fuente de suministro en la ciudad de León, está al 7 % de su capacidad, prácticamente seca.

En octubre de 2021, el gobierno federal canceló el trasvase de agua a León, desde la presa ‘El Zapotillo’, ubicada sobre el Río Verde, Jalisco, a petición de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que iban a ser inundados por esta obra.

Ahora se buscan otras opciones de abasto, como la perforación de pozos para uso doméstico. Sin embargo, autoridades advierten que los efectos de la sequía se van a prolongar.

Enrique de Haro, director de Sistema de Agua y Alcantarillado de León, alerta:

Te puedo decir que, en 15 años, a ojo de buen cubero, te puedo decir, pero no me atrevo a decir cómo está el 2024, y creo que el año 24 va a estar más seco y más seco, y en tanto no llueva, pues, la verdad, es que nosotros dependemos totalmente de la lluvia