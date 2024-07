AMLO y Sheinbaum Realizan Gira en Pitiquito, Territorio Seri, en Sonora

En pleno semidesierto de Sonora, en Pitiquito territorio Seri en un acto a casi 50 grados de temperatura el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que habrá continuidad de la cuarta transformación con cambio de autoridades, no se pueden quedar las que están -dijo- porque se pueden crear apetitos y sentirse indispensables.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

La presidenta ha hecho el compromiso de darle continuidad al programa de justicia para los Seris, ella nos va a representar, es nuestra presidenta, va a ser mi presidenta y la presidenta de todos los mexicanos, esto es lo que yo llamo continuidad con cambio; continúa el proyecto de justicia, cambian los responsables de servirle al pueblo; porque se pueden abrir apetitos, se van creando apetitos para permanecer perpetuarse en el cargo y acuérdense ustedes de sufragio efectivo. No debe de sentirse indispensable, no caer en el necesariato.

Junto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue recibido con el ritual tradicional de 'Pascola' y gritos de ¡larga vida! y júbilo porque se escuchó el llamado de las autoridades tradicionales de ayuda para continuar con el Plan de justicia para este pueblo Seri.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Recibo este bastón de mando que me han dado con mucha responsabilidad, no les vamos a fallar que vamos a seguir trabajando con el pueblo y para el pueblo de México, el principio máximo del humanismo mexicano dice: 'por el bien de todos, primero los pobres', y esa es la manera en que vamos a seguir gobernando, por eso hablamos de Continuidad de la Cuarta Transformación, porque eso no va a cambiar, otro principio de quienes gobernamos con el humanismo mexicano, es que no hay corrupción.