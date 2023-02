Anestesiólogo, vinculado a proceso por casos de Meningitis

Este domingo en Durango, fueron vinculados a proceso el médico anestesiólogo Omar 'N' y dos funcionarios de la Coprised, Guadalupe 'N' y Joaquín 'N', detenidos por los casos de meningitis micótica. Se determinó prisión preventiva como medida cautelar.

En el caso de Omar 'N', el anestesiólogo, tras casi cinco horas de audiencia el juez de control resolvió vinculación a proceso por el delito de lesiones y un homicidio eventual en grado de comisión por omisión, con un mes como plazo para ampliar la investigación complementaria.

Eduardo López Calderón, abogado de Omar 'N', señaló que llevará su defensa.

En tanto Gladis Cano, también abogada de Omar 'N', explicó cómo la llevarán a cabo:

Homicidio y lesiones por dolo eventual que es una clasificación que no significa que sea la realidad, hay recursos que vamos a interponer. El juez tiene la facultad para decidir y no significa que sea la realidad. Es muy fácil inculpar a un médico y no aceptar responsabilidades institucionales del Estado, de falta de investigación