Arriban Turistas ‘de Paso’ a Playas de Acapulco, tras Devastación por Otis

En Acapulco, Guerrero, cada vez son más las personas que llegan a la playa para descansar, tomar el sol o meterse al mar, pero la mayoría son turistas de paso. Es decir, son gente que lleva víveres o despensas o que están trabajando en la reconstrucción del puerto, tras la devastación que dejó el huracán Otis, y en sus ratos libres, van a la playa y al mar.

Germán Pineda, visitante y originario de la Ciudad de México cuenta que llegó a ayudar a los acapulqueños en la restauración de la red de internet, y aprovechó la tarde para salir a refrescarse.

Durante un recorrido se pudo constatar que los turistas sólo se quedan unas horas en la playa, porque están trabajando o porque llegaron con víveres y no tienen dónde hospedarse.

Elizabeth Arroyo, Comerciante en playa Papagayo indicó:

Ahorita sí están llegando un poco de turistas en autobuses, pero se van porque no hay servicio de hoteles y ya se quedan uno que otro a disfrutar de la playa, son poquitos. Nosotros vivimos del turismo y la verdad, trabajamos aquí y no hay ni trabajo

La zona costera de Acapulco tiene varias playas. La Playa Manzanillo es una de ellas, pero aquí no hay turistas. Está llena de escombros, de barcos, yates y lanchas que dejó el paso del huracán Otis.

Anahí Gómez Garduño, dueña de un restaurante lamenta que no hay turismo

También está Playa Papagayo. La mayoría son turistas que están de paso, que trajeron víveres o despensas o que visitaron a algún familiar.

Centoria Marín, visitante relata que acudió a apoyar a su hermana con despensas y productos básicos para subsistir:

Afortunadamente no le pasó nada a ella, todo su techo de segundo nivel voló, pero estamos bien, está bien. No puedes venir a Acapulco y no meterte