Aseguradoras No Cubren Rapiña y Saqueos a Negocios de Acapulco tras Paso de Otis

Después de que el poderoso huracán Otis golpeara y destrozara al puerto de Acapulco, Guerrero, cientos de personas salieron a las calles a saquear todo tipo de negocios.

Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, afirmó:

Muchos no fueron por víveres, se dirigieron directo a joyerías, casas de empeño, tiendas departamentales, concesionarias de autos, negocios de ropa, electrodomésticos y telefonía.

Se llevaban todo lo que podían y como podían. Los saqueos duraron más de una semana.

Las personas salían de las tiendas y caminaban por las calles con motocicletas, bicicletas, pantallas, refrigeradores, estufas, lavadoras y todo tipo de artículos que no eran de primera necesidad.

Las empresas aseguradoras dicen que ellos no cubren los saqueos al menos que al contratar la fianza se especifique ese rubro, como explica el agente Joaquín Silva.

Si contratas una cobertura de daños por rapiña no hay ningún problema, está cubierto, pero si tú tienes una póliza donde las coberturas no tienen ese beneficio pues no, no lo podemos cubrir porque no está dentro de lo que tú contrataste".