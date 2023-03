El fin de semana pasado, el joven Gustavo Ángel Suárez Castillo, de 21 años, viajó de San Antonio, Texas, donde residía, a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Tras reunirse con su novia, a las 10:02 p.m. del sábado, envió un mensaje por WhatsApp a su mamá en Texas, para darle la noticia de que sería abuela, pero la mujer dice que ya estaba dormida.

Fue hasta las 8 de la mañana del domingo cuando respondió el mensaje sin saber que su hijo había muerto.

Desperté con un mensaje de las pruebas de embarazo que él me mandó, ya cuando lo vi, el domingo en la mañana, le digo, felicidades para los dos, soy la abuela más feliz, pero me imagino que mi hijo ya no alcanzo a leerlo