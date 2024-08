Así es la Guerra entre Talamontes y Guardabosques en Límites de Morelos y CDMX

La tarde del miércoles 21 de agosto en la colonia La Lagunita en el municipio de Huitzilac, Morelos, fuerzas federales y locales aseguraron un aserradero clandestino con 20 mil metros cúbicos de madera.

Esta zona, ubicada en el límite entre Ciudad de México y esa entidad, está en constante conflicto entre talamontes y guardabosques que señalan que su único objetivo es preservar los árboles de pino que por años vieron crecer.

Guerra contra talamontes

Los guardianes del bosque de Topilejo, Tlalpan, aseguran que han tenido que aprender a defender sus árboles a punta de tiros y ‘cerillazos’. La guerra comenzó hace cinco años, ya que con el combate al huachicol en el municipio de Huitzilac y en esa alcaldía capitalina, especialmente en las comunidades de Tres Marías y Parres respectivamente, debido a que en esa zona atravesaban varios ductos de combustible, las personas que se dedicaban a este tipo de actividad ilícita diversificaron sus delitos.

La habilidad al volante de Raúl lo llevó a encargarse de conducir la camioneta en la que todos los días se transportan los guardianes del bosque para ahuyentar a los talamontes.

No hacemos daño a nadie, solo tratamos de evitar un ilícito

El joven de 24 años recuerda que cuando se integró de voluntario apenas llevaba café y comida a los rondines, sin embargo, la creciente violencia de los talamontes cambió la situación por lo que ahora ha optado por comprar armas y traerlas.

Entran sus 'halcones', dan unos recorridos en toda la zona, ven que todo esté tranquilo y es cuando ingresan a cortar

El joven explicó que las marcas que dejan las camionetas de los delincuentes se forman porque los vehículos tienen demasiado peso de los troncos que extraen por tanto hacen hoyos al camino.

De 2019 a la fecha, en Topilejo estiman que los criminales han talado el equivalente a cinco canchas de futbol. "Aquí era una zona de donde estaba puro árbol de 50 o 60 metros, pero ya prácticamente es puro cementerio", explica Raúl.

Grupos delictivos locales

Según las autoridades, los talamontes pertenecen a grupos delictivos locales de Tres Marías y Hutizilac, aunque en el último año han notado la presencia de un grupo autodenominado La Familia Morelense, posible escisión de La Familia Michoacana.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, detalló que en algunas narcomantas o cartulinas que se han dejado se indica su existencia, aunque hasta ahora no se puede confirmar su operación. No obstante, para los guardabosques no hay diferencia ya que su único objetivo es preservar el área natural.

Es una guerra por el territorio, nosotros tratando de defenderla y conservarla y ellos delinquiendo tratando de sacarle provecho

Con información de Abraham Reza y Carlos Moreno.

