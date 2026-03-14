Ataque Armado en Guanajuato: Matan a Balazos a Eduardo Olvera, Esposo de Alcaldesa de Jerécuaro

Dos personas fueron asesinadas la noche del viernes en el municipio de Jerécuaro, entre ellas Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, informó el gobierno local mediante un comunicado oficial.

El Ayuntamiento confirmó los hechos y expresó su condena por el ataque. “El gobierno municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, y una persona más”, señaló la administración municipal.

En el mensaje, las autoridades también manifestaron sus condolencias a la alcaldesa y a los familiares de las víctimas. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la presidenta municipal, a su familia y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas”, indicó el comunicado.

Buscan a agresores

Tras el ataque, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó su solidaridad con la alcaldesa y con las familias de las víctimas, y señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener coordinación con autoridades federales y municipales para apoyar en las indagatorias.

Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este… — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 14, 2026

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