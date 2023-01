Atención Oportuna Habría Evitado Muerte de Niños por Rabia

Las muertes por rabia no son comunes en el país. La Secretaría de Salud tiene registro de 13 defunciones entre 2010 y 2019 por rabia contagiada de animales silvestres, diez de estas por mordeduras de murciélagos.

Pero lo ocurrido en diciembre pasado en la sierra oaxaqueña, donde dos hermanitos murieron por rabia, revela que las víctimas viven en zonas rurales, en donde la falta de acceso a atención médica oportuna es la diferencia entre vivir o morir.

A 144 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se encuentra Palo de Lima, de apenas 500 habitantes y una alta marginación.

En medio de estas carencias vive la familia Bautista Gutiérrez, que perdió a dos de sus cuatro hijos el mes pasado. A Lorenzo de 6 años y a Aracely, de 8, un murciélago los mordió la madrugada del 1 de diciembre de 2022. Semanas después murieron en un hospital de la capital oaxaqueña.

Me levanté a las 2 de la mañana y cuando desperté mi bebé estaba sangrando, no supe que era y después fui a ver a los niños y ya estaban sangrando también. Cuando fui a buscar ahí estaba tirado el murciélago

Cuenta que primero visitaron la clínica comunitaria del Carrizal, a una hora de su poblado y estaba cerrada. El 3 de diciembre fueron al hospital comunitario de La Paz, en Teojomulco.

Nada más salió una enfermera y me dijo que ahí no había doctores y que tampoco hay medicamentos

Dionisio, el abuelo de los niños, también señala:

Si no se siente mal, dice, vómito, diarrea, o algo, o mareo, pues yo no creo que pase nada, y si algo llega a pasar, pues ahí nos avisan

Pues nosotros confiamos en ese medicamento, dije 'ahora sí ya pasamos con los mejores doctores', que no lo valoraron, que no tomaron en serio esta situación, pues ahí queda

Dos semanas después, el 18 de diciembre, regresaron al Hospital de La Paz. A Lorenzo se le colocó una sonda para liberar las vías urinarias. Rosa María dice que no mencionó el ataque del murciélago por temor a que les negaran la atención médica. El menor fue dado de alta.

La madrugada del 21 de diciembre salieron de urgencia al hospital comunitario del municipio de Sola de Vega. A Lorenzo y Aracely los trasladaron de emergencia al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso.

La niña ya no podía hablar normal y el niño también hablaba, pero con los ojos cerrados. Me decía que le duele

Ambos tuvieron que ser intubados. Lorenzo murió ocho días después, Aracely a los 18 días, el 7 de enero.

El área de Arbitraje Médico de Salud estatal ya realiza una investigación para identificar posibles negligencias.

El subsecretario de Salud de Oaxaca, Dr. Jesús Alejandro Ramírez, reitera:

No tenemos registro hospitalario del hospital de La Paz que nos den certeza que la señora fue. No fue hasta que el niño presentó nuevamente síntomas, fue que se presentó entonces en el hospital de La Paz Teojomulco, pero no fue el 18, fue el día 20 a las 3:45 de la mañana

En Palo de Lima, la atención médica sólo llega a través de caravanas, pero a decir de los pobladores, desde hace ocho meses no cruzan esta comunidad.

Daniel, suplente de Agente Municipal, explica:

Desde hace dos semanas un grupo de veterinarios enviados por el gobierno de Oaxaca trabajan en el rastreo de cuevas donde podrían habitar los murciélagos que se alimentan de sangre.

Jesús Alejandro Ramírez, subsecretario de Salud Oaxaca, hace el siguiente llamado:

Al ataque sobrevivió Fabiola, una pequeña de dos años. En su antebrazo derecho tiene una pequeña cicatriz que recuerda la mordedura del animal que provocó la muerte de sus dos hermanos.

Rosa María recomienda a los padres:

Hice todo lo posible para sacarlos adelante, pero ya no se pudo. Que hubiera mejores doctores, no como yo, que fui al hospital y no me valoraron