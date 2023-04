Bionce Amaya: Realizarán Prueba de ADN a Cuerpo Hallado en NL

La Fiscalía de Nuevo León encontró un cuerpo sin vida durante la búsqueda de Bionce Amaya Cortez, de 20 años de edad, en un domicilio del municipio de General Bravo.

La madre de la joven, residente en Texas, confirmó la noticia a N+ y dijo que la familia viajaría de Estados Unidos a Nuevo León para la identificación, así lo expresó entre sollozos:

Me han matado a mi hija y me han matado a mí

Las autoridades informaron que realizarán pruebas de ADN para su plena identificación.

Bionce Amaya, residía en Texas, Estados Unidos, y viajó a China, Nuevo León, para pasar las vacaciones de Semana Santa. Tras varios días sin saber de ella, inició la búsqueda.

Bionce presuntamente estaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres, los cuales hasta el momento no han brindado información de su paradero.

La madre de la chica, Flor Esthela Cortez Garibay, estableció que su familia es originaria de China, Nuevo León, por lo que su hija viajó a ese lugar para pasar unos días de descanso y visitar a los familiares que tienen en ese sitio.

Mamá de Bionce Tiene Esperanza de Encontrarla

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mamá de la joven.