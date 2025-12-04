Bloqueos de Agricultores : ¿Qué Autopistas Ya Fueron Liberadas Hoy Tras Avalarse Ley de Aguas?

Los agricultores que estaban en la garita de Agua Prieta-Douglas, en Sonora y Arizona, retiraron el bloqueo que tenían la tarde de este 4 de diciembre de 2025 tras la aprobación de la reforma a la Ley de Aguas.

El mismo escenario ocurrió en otras carreteras donde había bloqueos de agricultores, en N+ te decimos la lista completa.

Querétaro

Agricultores se retiran de la carretera federal 57

#VialidadLibre en #Queretaro tras retiro de personas cerca de la caseta de cobro "Palmillas" del km 148+000 de la carretera México-Querétaro. Maneje con precaución. pic.twitter.com/ppoZiX5fmI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

Productores agrícolas levantaron el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal 57, en Querétaro. Obstruyeron la circulación vehicular durante dos horas, a la altura del Parque Industrial, en la delegación Santa Rosa Jáuregui. La fila de vehículos alcanzó varios kilómetros.

Zacatecas

#VialidadLibre en #Zacatecas tras retiro de personas cerca del km 162+400 de la carretera Guadalajara- Zacatecas. Maneje con precaución. pic.twitter.com/sGTPz2MM4d — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

Agricultores se retiran de la carretera Guadalajara-Zacatecas

La Guardia Nacional Carreteras, a través de sus redes sociales, reportó que esta tarde fue reabierta la carretera en Zacatecas tras el retiro de manifestantes cerca del km 162+400 de la Guadalajara-Zacatecas.

Agricultores dejan libre la carretera Zacatecas-Durango

También quedó libre la vialidad en Zacatecas tras retiro de personas cerca del km 073+000 de la carretera Zacatecas-Durango.

Agricultores dejan carretera Zacatecas-Saltillo

En Zacatecas también se retiraron agricultores cerca del km 001+000 de la carretera Zacatecas-Saltillo.

Agricultores se retiran de la carretera San Luis Rio Colorado- Mexicali

Quedó Libre en Zacatecas otra vialidad tras retirarse agricultores cerca de la caseta de cobro No 87 Osiris en el km 097+800 de la carretera San Luis Rio Colorado – Mexicali.

Guanajuato

Agricultores dejan libre la carretera Querétaro-Irapuato

#VialidadLibre en #Guanajuato tras retiro de personas cerca del km 032+500 de la carretera Querétaro - Irapuato. Maneje con precaución. pic.twitter.com/VK42m64CRd — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

En Guanajuato, los agricultores retiraron el bloqueo que mantenían cerca del kilómetro 032+500 de la carretera Querétaro-Irapuato.

Agricultores dejan libre la carretera Querétaro-San Luis Potosí

Los agricultores también dejaron libre en Guanajuato otra vialidad a la altura del km 062+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro.

Los agricultores se retiraron de la carretera Irapuato-Zapotlanejo

Otra vialidad de que quedó libre en Guanajuato tras retirarse agricultores fue a la altura del km 055+000 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.

Agricultores dejan libre carretera Salamanca-León dirección a Irapuato, Leon y Silao

Quedó libre otra vialidad en Guanajuato tras el retiro de agricultores cerca del km 136+890 de la carretera Salamanca-León con dirección a Irapuato, Leon y Silao.

¿Qué es la Ley de Aguas Nacionales en México?

La Ley de Aguas Nacionales es un ordenamiento que fue publicado en 1992, en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari y es una ley del artículo 27 de la Constitución.

Pero, la nueva Ley General de Aguas que ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum es un ordenamiento del artículo 4 de la Constitución, donde se precisa lo siguiente:

Todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible

Estas son las reformas que se proponen en la Ley de Aguas Nacionales

Se contempla un nuevo modelo de gestión integral del agua donde el Estado es el único rector de la administración del agua.

Catalogan al recurso hídrico como un derecho humano y no como una mercancía, como era la Ley de Aguas Nacionales de 1992.

Se modifica el régimen de concesiones y se elimina la mercantilización de las concesiones como de las asignaciones de agua, en las que no se pueden transmitir, vender, ni se podrá destinar el agua a un uso distinto al que está inscrito.

¿Qué otros cambios se contemplan en la Ley de Aguas Nacionales?

Entre los cambios destaca la creación del Registro Nacional del Agua (RENA), a cargo de la Conagua, con tal de consolidar un esquema de control, trazabilidad y transparencia en el otorgamiento y vigilancia de concesiones.

¿Ley de Aguas afecta a dueños de pozos?

En cuestiones agrícolas, se da prioridad a la soberanía alimentaria y se prohíbe la especulación en el uso del agua. En las concesiones agropecuarias no podrán separarse de la tierra, y se podrá hacer lo siguiente:

Transmitirse

Heredarse

Hasta venderse, cuando se utilicen para los mismos fines.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la participación ciudadana en la planeación, toma de decisiones, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.

