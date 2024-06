Campeche Registra Primeras Lluvias Fuertes tras Semanas de Intenso Calor

En Campeche se registraron las primeras lluvias fuertes ocasionadas por un sistema de baja presión que se encuentra sobre la Península de Yucatán.

La lluvia que sorprendió a los campechanos ocasionó encharcamientos en al menos 10 colonias de la ciudad de Campeche.

Por las lluvias un vehículo quedó atrapado en la colonia Solidaridad Urbana, además, se reportaron apagones en varias colonias y comunidades de Campeche.

Debido a la basura que hay en las calles los drenajes colapsaron.

Rodrígo Pérez, otro ciudadano, denuncia que esto se debe a que no se realizan las labores de limpieza.

No se esperaba pues, debido a eso se taparon las, los drenajes, porque ya vimos varios drenajes tapados. Pues desafortunadamente contamos con baches y no sabemos con encharcamientos, no sabemos donde, de hecho, yo me fui en un bachecito por allá", cuenta Javier Sosa.