Caso Paola: Deprimida, Espera le Organicen Clases Virtuales

En San José Manialtepec, Oaxaca, decenas de menores de edad volvieron a las aulas, después de dos semanas de suspensión de actividades en la escuela telesecundaria José Vasconcelos.

Los niños regresaron a clases, pero Paola se quedó en casa, pues la condición que pusieron los padres de familia del plantel era que utilizara el uniforme de las niñas: blusa y falda y no pantalón como ella quería.

Paula Hernández Torres, mamá de Paola, afirmó:

Sí, le ha afectado demasiado, la verdad, ella era una niña con una actitud diferente antes de esto y ahorita su cambio de actitud fue radical. Sí, se me está deprimiendo demasiado, eso también es una situación que me lleva a pensar en retroceder, pero le repito, no lo hago porque, qué va a pasar el día de mañana, se les va a permitir que esto suceda una y otra vez con cualquier adolescente