Caso Chef Zahie Téllez: Vinculan a Proceso a sus Presuntos Secuestradores en Morelos

El caso de secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo presenta avances, por lo que los hombres señalados por su presunta participación en su privación ilegal de la libertad, fueron vinculados a proceso en Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, la audiencia se realizó este 15 de septiembre, por lo que un juez de control ordenó la vinculación de Luis Noé “N” y Marcos “N”, quieres eran servidores públicos.

Según las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encontraron las prueba suficientes para comprobar que Luis Noé "N", entonces director de Protección Civil de Cuernavaca, y Marcos "N", policía de Huitzilac, tuvieron participación en el secuestro de la chef Zahie Téllez,

¿Cómo detuvieron a presuntos secuestradores de la Chef?

Los sospechosos se identificaron como integrantes de la organización criminal “Los Mayas” o “Los de Siempre”, según la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Su captura se logró el 7 de septiembre en un inmueble de Chamilpa, Cuernavaca.

En esa vivienda encontraron:

Vehículos y motos con reporte de robo

Tabla de madera usada presuntamente para tortura

Arma de uso exclusivo de fuerzas armadas

Cargador y cartuchos útiles

Al finalizar la audiencia, la autoridad determinó la prisión preventiva como medida cautelar a los dos imputados, así como un mes de plazo para el cierre de investigación complementaria.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la chef Zahie Téllez?

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2024, cuando la jueza de MasterChef y su esposo transitaban por la México-Cuernavaca, en los límites de la Ciudad de México y Huitzilac.

La pareja se detuvo con la finalidad de que la chef Zahie Téllez pudiera realizar una entrevista vía remota con un medio de comunicación.

Mientras sucedía la charla, fueron interceptados y privados de su libertad. Debido a que la audiencia estaba atenta a la transmisión, de inmediato alertaron a las autoridades del secuestro de Zahie Téllez.

Luego de un operativo encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional (GN) lograron dar con el paradero de las víctimas y las pusieron a salvo.

