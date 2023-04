Pequeño Chernóbil Causa Muerte y Destrucción en Tamaulipas

En Soto la Marina, Tamaulipas, un pozo de Petróleos Mexicanos que no fue bien sellado con cemento hace dos años, luego de que se detectara una fuga de gas natural, está provocando un desastre en la flora y fauna locales, y en los cuerpos de agua que desembocan en el golfo de México. Los habitantes aseguran que ya no puede crecer nada en ese lugar; dicen que es una zona de muerte y destrucción.

Mayra Bautista Soto, ambientalista en Soto la Marina, afirmó:

Los habitantes en el municipio Soto la Marina le llaman el pequeño Chernóbil tamaulipeco. La población sabe que permanecer mucho tiempo en este lugar podría significar la muerte. Se trata de una zona, cada vez más grande, afectada por una fuga de gas natural de un pozo mal cementado de Pemex.

Ya han venido varias autoridades y no han hecho nada, incluso aquí se han muerto animales, vacas, toros, caballos. Piensan que es un lago y a los poquitos días salen, se disecan, se van secando, se mueren, hemos visto carcajes de venados en las orillas también que se han muerto

La fuga ya tiene dos años. El 14 de abril de 2021 brotó por primera vez. Se encuentra a ocho kilómetros de la Laguna Madre, en la zona costera de Tamaulipas. La naturaleza muerta provocada por los derrames ya superó las cinco hectáreas. Además de los géiseres, se observan burbujas de gas y líquido hirviendo en todo el terreno.

La ambientalista Bautista Soto reiteró:

(Hay) merma de producción, ya no hay larva de camarón, tenemos casi dos años que no hay producción de camarón, no hay pesca. Lo respiran las comunidades; en las comunidades ya estamos teniendo problemas de piel, picazón en los ojos, en la garganta