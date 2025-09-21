Choque de Autobús en la Carretera Acapulco-Zihuatanejo Deja 5 muertos

La noche de este domingo 21 de septiembre se registró un accidente sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Cayaco, municipio de Coyuya de Benítez, en Guerrero, que dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos 20 heridas, según informaron autoridades estatales de seguridad y protección civil.

Autobús colisiona con vehículo

El percance involucró a un autobús de pasajeros que colisionó con un vehículo particular, una minivan, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, de lugar como Coyuca y Atoyac de Álvarez para auxiliar a las víctimas.

A la emergencia se sumaron autoridades estatales y federales, así como elementos de la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana, para realizar el traslado de los heridos a diferentes hospitales.

La magnitud del accidente obligó a un cierre parcial de la carretera federal, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento vial en ambos sentidos.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta del accidente. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

