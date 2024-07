Cineasta Oaxaqueña Protesta en la Guelaguetza por Violencia en su Comunidad

En Oaxaca capital, donde el lunes se inauguró la festividad de la Guelaguetza, la más importante para el turismo en ese estado, generó controversia la forma en que las autoridades reaccionaron a la protesta pacífica que hizo la cineasta Ángeles Cruz, originaria de la comunidad de San Miguel El Grande, en la Sierra Mixteca.

En medio de la celebración, se manifestó contra la violencia que desde hace años asedia a su comunidad, por un conflicto agrario contra otro pueblo.

La cineasta Ángeles Cruz se levantó de su butaca en silencio y alzó un puño, mostrando una playera que tenía la leyenda: “Soy Ángeles Cruz, directora de cine, soy de San Miguel El Grande, Tlaxiaco ¡Ayuda!”.

Cruz explica lo que sucedió durante la protesta en la inauguración de la Guelaguetza y la forma en que fue tratada por los organizadores de este evento cultural.

Llevaba una manta, pues yo creo que nada agresiva, decía ‘quemaron nuestras casas, justicia para San Miguel El Grande’, me la arrebataron, se la llevaron, un agente de seguridad me la quitó, se fue corriendo, yo fui tras él, un grupo de (la) policía estatal me encapsuló, me jalonearon, mientras el hombre corría con la manta desapareciendo