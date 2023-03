Club de Golf: Persona Non Grata, Sujeto que Acosó a Empleada

El Club de Golf Santa Fe, de Xochitepec, Morelos, del que era miembro Alejandro Cerrillo, el hombre que acosó sexualmente a la encargada de una panadería, fue declarado persona non grata y separado definitivamente. Según sus miembros, hay indignación generalizada por su comportamiento.

Vía mensaje de texto a los socios, el club de golf informó que Alejandro Cerrillo fue separado definitivamente.

Julio García, socio del club, dijo:

Ayer nos mandaron un comunicado a todos los socios, y nos dicen que ya fue cesado y declarado persona non grata, y que ya no va a estar aquí adentro, no sé qué vaya a hacer con su vida, pero al club no vuelve a entrar, ya nos lo aseguraron; éste es un club familiar y eso es algo muy feo. Vienen niños, señoras, están furiosas, están muy indignadas y muy molestas todas las señoras de aquí