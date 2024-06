Cocodrilos Llegan a Zonas Urbanas de Campeche por Lluvias

Por el desbordamiento de drenes, lagunas y ríos a causa de las fuertes lluvias, comenzó a reportarse el avistamiento de cocodrilos y serpientes en zonas urbanas de cuatro de los 13 municipios del estado de Campeche.

Raúl Carillo Domínguez, bombero de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, advirtió sobre el peligro que representan estos animales.

Tan solo en el municipio de Campeche, se han capturado cerca de 12 ejemplares de cocodrilo entre crías, juveniles y adultos, que salieron de la Reserva de la Biosfera de Petenes.

Carillo Domínguez exhortó a que en caso de avistar algún ejemplar no los agredan y que llamen al 911.

Hasta ahorita tenemos reportado un aproximado de 12 cocodrilos y realmente ya se han estado entregando a la PROFEPA, normalmente tratamos de exhortar a la población para que no los apedreen ni les hagan nada, nada más llamen al 911, nosotros nos encargaremos de ir por ellos

Por su parte, Jorge Berzunza Chío, titular de la Dirección de Conservación del Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente en Campeche, pidió no tratar de capturar ejemplares pequeños, pues no son mascotas.

Hemos tenido reporte de ejemplares de cocodrilo de pantano, cocodrilo moreleti. Principalmente, en los lugares cercanos a todos los drenes, los canales, la recomendación a la ciudadanía es no acercarse a los ejemplares, no tratar de capturar a los ejemplares pequeños, no son mascotas