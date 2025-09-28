Colapsa Puente en Carretera Zitácuaro-Huetamo Debido a las Lluvias

Las lluvias de las últimas horas que se han registrado en Michoacán provocaron el colapso de un puente, hecho que obligó al cierre total de la carretera federal Zitácuaro-Huetamo.

El puente que colapsó está ubicado en la comunidad de El Rodeo, en el municipio de Tiquicheo, donde el caudal del río creció a tal nivel que dañó la infraestructura carretera.

Video: ¿Fin de Semana Bajo el Agua? Lluvias Intensas Afectan Varias Regiones de México

Ante los estragos que dejaron las lluvias, elementos de Protección Civil y policías locales se movilizaron al área sobre la carretera federal 51.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas debido a la caída del puente.

🚨AVISO URGENTE🚨

Carretera: Zitácuaro- Cd. Altamirano

Tramo: El Limón- Lim. Edos. Mich./Gro. Km 125+350

🔴Cierre total a la circulación

Derivado de las fuertes lluvias que afectan la zona

🚧El Puente El Rodeo Colapsó en el apoyo central

1/2 pic.twitter.com/r49pgUucOZ — SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) September 28, 2025

Autoridades locales acordonaron ambos sentidos de la carretera para evitar accidentes.

Se emitió una alerta vial para que automovilistas tomen precauciones de parte del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5), de Michoacán.

