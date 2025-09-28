Colapsa Puente en Carretera Zitácuaro-Huetamo Debido a las Lluvias
El puente que colapsó debido a las fuertes lluvias está ubicado en la comunidad de El Rodeo, en el municipio de Tiquicheo,
Las lluvias de las últimas horas que se han registrado en Michoacán provocaron el colapso de un puente, hecho que obligó al cierre total de la carretera federal Zitácuaro-Huetamo.
El puente que colapsó está ubicado en la comunidad de El Rodeo, en el municipio de Tiquicheo, donde el caudal del río creció a tal nivel que dañó la infraestructura carretera.
Ante los estragos que dejaron las lluvias, elementos de Protección Civil y policías locales se movilizaron al área sobre la carretera federal 51.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas debido a la caída del puente.
🚨AVISO URGENTE🚨— SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) September 28, 2025
Carretera: Zitácuaro- Cd. Altamirano
Tramo: El Limón- Lim. Edos. Mich./Gro. Km 125+350
🔴Cierre total a la circulación
Derivado de las fuertes lluvias que afectan la zona
🚧El Puente El Rodeo Colapsó en el apoyo central
1/2 pic.twitter.com/r49pgUucOZ
Autoridades locales acordonaron ambos sentidos de la carretera para evitar accidentes.
Se emitió una alerta vial para que automovilistas tomen precauciones de parte del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5), de Michoacán.
