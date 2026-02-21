Así Fue Ataque Armado en Cancha de Pádel en Culiacán, Sinaloa

Hombres armados atacaron a dos personas en unas canchas de pádel en el sector Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa, la noche del viernes 20 de febrero.

La agresión armada dejó como saldo un muerto, además de dos heridos.

Video: Ataque Armado en Pollería de Culiacán Deja Dos Muertos; una de las Víctimas es Menor

¿Cómo fue el ataque armado en cancha de pádel?

De acuerdo con testigos del ataque armado, un grupo de civiles arribó al sitio, y sin mediar palabra dispararon contra las víctimas para luego retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, personas que estaban en el lugar trasladaron a uno de los heridos en un vehículo particular a un hospital. Según autoridades, el hombre se encuentra en estado delicado.

Ante lo ocurrido, elementos del ejército mexicano se movilizaron hasta el Boulevard Revillagigedo.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron en auxilio de las otras víctimas, pero uno de ellos murió minutos después, mientras recibía atención médica.

Autoridades ya investigan lo ocurrido y hasta el momento se han registrado detenciones.

Historias relacionadas:

CH