Congreso de Sinaloa Avala Renuncia de la Fiscal y Declara Vacante el Cargo

Este sábado, en sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad, con 30 votos a favor, la renuncia de Sara Bruna Quiñonez como fiscal general del Estado y declaró la vacante a este cargo.

Sara Bruna Quiñonez presentó la renuncia al cargo tras una serie de observaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación que les entregó por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La sesión extraordinaria transcurrió sin la presencia de los legisladores del Partido Sinaloense y se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el cual se aprueba la renuncia.

Luego se instruyó que se informará a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad para que emita la convocatoria que dé inicio al proceso de designación que quien habrá de ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconoció que aconsejó, a la ahora exfiscal Quiñonez, renunciar luego de las irregularidades encontradas en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Yo hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir, quise verlo de manera más armónica. Sí esa podría ser la palabra, pero no que se la haya pedido. Lo resolvimos en 5 minutos no hubo argumentaciones y más allá. La expresión, la renuncia de la fiscal me dice mucho, ¿qué quiere decir?, que hay cosas que se tienen que investigar al interior de la Fiscalía, en sus actuaciones, ¿cómo queda parada?, no lo sé, lo que sí se es que está sujeta a análisis, investigación, examen de una dependencia