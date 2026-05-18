Cronología: Así Desaparecieron 4 Hermanos Durante Festejo de Cumpleaños de su Mamá en Mazatlán

Una familia de turistas del Estado de México se encuentra desaparecida en Mazatlán, Sinaloa. Los cuatro hermanos llevaron a su mamá a celebrar su cumpleaños y durante la celebración no los volvieron a ver. Las autoridades confirmaron la detención de 22 personas por este caso, pero, ¿qué pasó con los jóvenes, hay pistas sobre sus paraderos?

El 3 de febrero de 2026, la familia de Omar, Javier, Gregorio y Óscar, comenzó con la pesadilla. Debido a que el viaje que prepararon con tanto cariño, terminó en tragedia. Los cuatro hermanos prepararon la sorpresa para su mamá con unas vacaciones que serían muy especiales.

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Sin embargo, esa ilusión se esfumó en cuanto perdieron todo contacto con ellos, sus seres queridos se mantienen en lucha para encontrarlos. A más de 100 días de su desaparición, el Gabinete de Seguridad informó los avances en las indagatorias, los cuales son clave para su localización.

Lo anterior, porque derivado de los trabajos de inteligencia y búsqueda de diversas autoridades, han sido detenidas 22 personas.

“De las cuales nueve tuvieron participación directa en el evento, además, se han ejecutado siete cateos en inmuebles relacionados con un grupo delictivo vinculado con los hechos”, confirmó.

Además, indicaron que hace apenas unos días lograron la detención de un hombre identificado como Jesús Valentín “N”, quien es señalado como la persona que brindó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva.

"Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia", indicó el Gabinete.

Pero, ¿qué pasó con los cuatro hermanos que desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa, cómo fue la última vez que los vieron?

Video: "Necesito Recuperar a Mis Hijos": Así Fue el Bloqueo por 4 Hermanos Desaparecidos en Mazatlán

¿Qué pasó con los cuatro hermanos desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa durante sus vacaciones?

"Necesito recuperar a mis hijos”, dijo a N+ la señora Verónica Sabino, madre de los jóvenes, durante el más reciente bloqueo que se llevó a cabo en la CDMX, para exigir la agilización de las investigaciones.

Los cuatro hermanos originarios de Edomex, prepararon el festejo de su mamá en Mazatlán, Sinaloa. Se sabe que para hacer más divertido su recorrido rentaron dos vehículos conocidos como razers.

Entonces, luego de cenar, los hermanos, la esposa de uno de ellos y su hija, salieron a dar un tour y a partir de ese momento perdieron comunicación con ellos. La empresa que les rentó los autos, halló las unidades abandonadas. Los seis integrantes desaparecidos fueron vistos por última vez en una tienda de conveniencia localizada en la avenida Camarón Sábalo.

A las pocas horas de la desaparición, la familia fue notificada que la mujer de 28 años de edad y una niña de 9 años, madre e hija, fueron localizadas a unos kilómetros de donde abandonaron los coches. Ambas estaban sanas y salvas, pero en shock.

“Ella (mi hija, esposa de Óscar) caminó sobre la carretera y una persona la encontró y eso fue lo que ella me dijo”, contó Verónica.

En ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con los turistas del Estado de México. No se sabe nada de las siguientes personas:

Óscar García Hernández , de 30 años de edad : Es esposo de la hija de Verónica Sabino y maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad.



Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delgada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI"



, : Es esposo de la hija de Verónica Sabino y maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delgada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI" Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años : La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares.



: La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares. Javier Ramírez Sabino, de 25 años: Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda



Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años: Él es de tez morena, complexión robusta, cara redonda y boca grande y labios medianos. Mide aproximadamente 1.70 metros y no tiene una seña particular.



“Es algo horrible (no saber nada de ellos), que no puedo describir. Ellos son buenos muchachos, no merecen ser una cifra más", asegura la madre de los jóvenes desaparecidos.

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