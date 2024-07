Cuerpos Hallados en La Concordia, Chiapas, Serían Integrantes de Cártel Local

En Chiapas, continúan las investigaciones para esclarecer el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en el municipio de La Concordia, los cuales fueron dejados al interior de un camión de volteo, en un camino de terracería.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, se trató de un enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Chiapas y Guatemala, ocurrido el pasado 28 de junio en un camino que comunica a la ranchería La Reforma con el municipio de Jaltenango de la Paz, en La Concordia.

Tras el reporte autoridades de los tres niveles de gobierno, llegaron al lugar y localizaron, a 7.4 kilómetros de Jaltenango, una camioneta doble cabina, y un camión de volteo, color blanco, atravesados en el camino.

En la caja del camión de volteo se encontraron asesinados por arma de fuego a 14 hombres, dos más en la cabina, dos a un costado y uno más, aproximadamente a 100 metros del vehículo, el cual presentaba impactos de bala. Todos los cuerpos vestían equipo táctico y portaban armas largas.

En redes sociales circuló un video donde se observa a las víctimas dentro de la caja del camión de volteo. Quien graba la imagen, se identifica como integrante del Cártel de Sinaloa y señala a las víctimas como miembros de una organización criminal que presuntamente opera entre Chiapas y Guatemala.

Julio César Zuarth López, delegado de Gobierno de Chiapas, región Frailesca, enfatizó que podrían ser sicarios que se disputan la plaza en la zona y nada tiene que ver con la ciudadanía que ahí vive.

El problema que se está viendo es un enfrentamiento contra grupos; grupo con grupo, no es la ciudadanía de ahí; son gente que ya prácticamente son sicarios y están en una banda y un grupo que se están disputando la zona

Se informó que por lo menos seis de las personas fallecidas portaban identificaciones emitidas por el gobierno guatemalteco, por lo que el gobierno de ese país coadyuva con el mexicano para esclarecer los hechos.

La Concordia se localiza a 150 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, en la región Frailesca. Colinda con el municipio de Chicomuselo, un municipio de la sierra fronteriza donde también operan los grupos criminales, que se disputan la ruta del tráfico de drogas y tráfico de migrantes, y cuya presencia se ha expandido a comunidades de los municipios de Jaltenango, Villacorzo y El Parral.

Frente a esta panorama, Julio César Zuarth López, delegado de Gobierno de Chiapas, expresó que la información le llega por redes sociales y a quien le corresponde el trabajo es a la Fiscalía General de Chiapas.

En varios lugares Jaltenango, Concordia, Villacorzo; esos tres municipios de mi zona que me tocan y yo no puedo, sería mentirle, decirle, es esto y esto lo que está sucediendo porque nosotros nos llega por redes sociales y todo, porque nosotros no vamos y verificamos, porque quien recoge cuerpos y todo es la Fiscalía