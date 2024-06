Dan de Alta a Madre Buscadora Ceci Flores, Perdió la Conciencia por Esguince Cervical

Tras 15 horas de permanecer en observación en el Hospital General de Querétaro, la activista y madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, fue dada de alta.

En el centro médico le practicaron diversos estudios para descartar alguna afectación tras un golpe en la cabeza que recibió horas antes durante su viaje de la Ciudad de México a Querétaro, después de presentar su libro Madre buscadora, la crónica de la desesperación.

Virginia Ponce Rodríguez, representante de Madres Buscadoras de Jalisco, explicó cómo ocurrió el accidente de Ceci Flores y el estado de salud general:

Este martes, a través de sus redes sociales, Cecilia explicó en un video qué fue lo que le causó que perdiera la razón y agradeció la preocupación por ella.

El lunes, luego de más de 20 horas desaparecida, Cecilia Flores fue localizada con vida por autoridades federales y estatales en su casa de Querétaro, pero presentaba un cuadro de salud delicado.

Dormida, se me subió la presión casi a 300; el azúcar, bueno, yo no tengo azúcar, y me tomo lo del azúcar, pues casi 300; entonces era muy grande la situación. Pues yo ahorita me siento mejor, solamente salí con esguince cervical, que fue lo que me provoca dolor de cabeza