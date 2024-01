Delincuencia Vigila con Drones Día y Noche Municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero

Luego de las denuncias de enfrentamientos ocurridos en la comunidad de Buenavista de los Hurtados, en el municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero, entre elementos de la policía comunitaria y presuntos miembros de La familia michoacana, mientras los habitantes de la región señalan que la delincuencia los vigila de día y de noche con drones.

Además, afirman que gracias a estas aeronaves no tripuladas lanzan explosivos a diferentes objetivos, incluso sobre un jardín de niños.

Asimismo, dijeron que tras varios años de ser víctimas del crimen organizado, decidieron agruparse, defenderse y no someterse a pagar derecho de piso, integrando una policía comunitaria.

Un habitante de Tetela del Río, del mismo municipio guerrerense, que prefirió mantenerse en anonimato, declaró:

Pueblos Unidos somos una agrupación de los mismos pueblos que no queremos problemas con ninguna mafia, con ningún cártel, nosotros no estamos con nadie, somos pueblos que estamos acostumbrados a trabajar humildemente

Por su parte, un campesino, tío de unos de los jóvenes quienes presuntamente formaban parte de los policías comunitarios de Pueblos Unidos que fueron asesinados el 4 de enero en la localidad Buenavista de los Hurtados, dice que el ataque ocurrió mientras levantaban una cosecha, y aseguró que sobrevivieron de milagro.

Tras lo ocurrido el jueves, hubo habitantes que buscaron resguardo en comunidades vecinas y para llegar a esta comunidad que está a seis horas de camino de Chilpancingo, hay cinco retenes de policías comunitarios.

El familiar del joven asesinado en Buenavista, Guerrero, sentenció:

No sabemos qué es cuotas, no sabemos qué es secuestro; trabajamos el maíz, las semillas, la ganadería. Somos libres y esa gente, hasta donde hemos mirado, vienen a extorsionar, vienen a secuestrar y es lo que no queremos para nuestras familias