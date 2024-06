Desplazados de Tila se Niegan a Regresar a sus Casas hasta que Garanticen la Seguridad

En Chiapas, los más de 4 mil desplazados de Tila que dejaron sus casas por temor a la violencia que ocurre en su municipio, advierten que no regresarán hasta que se les garantice seguridad.

"No puede haber condición de regreso, porque no nos han garantizado absolutamente nada”, señala una habitante de ese lugar, que también denunció que no está detenido el principal responsable que es el comisariado ejidal autónomo y su Fuerza Armada de Tila (FAT).

Necesitamos a José del Carmen, alias El Quemado, que es el que lidera este grupo y el que gritaba esa noche que los pobladores nos teníamos que ir, que las tierras les pertenecen, que es lo que merecemos, necesitamos que él esté encarcelado

Los pobladores siguen temerosos por la ola de violencia generada por el grupo delictivo denominado Los Autónomos, que ha quemado casas, comercios, vehículos y matado a tres personas, e insisten:

No podemos permitir que un grupo de personas decida cómo vamos a vivir nosotros

El excomisariado ejidal de Cantiox, Tila, dijo que lo que piden los desplazados es que se aplique el Estado de Derecho y que el gobierno garantice la seguridad para que puedan regresar a sus casas cada una de las personas que huyó.

Mientras tanto, los habitantes desplazados permanecen en albergues de Yajalón, Petalcingo, Sabanilla; otros más están en los municipios de Salto de Agua y Palenque con familiares cercanos.

Detenciones y restablecimiento del orden

La Fiscalía del Estado de Chiapas informó que a través de la Fiscalía Indígena se obtuvo la vinculación a proceso de los seis detenidos el pasado 10 de junio por los delitos de homicidio calificado en agravio de dos personas, en los hechos ocurridos en Tila.

FGE detiene a seis personas en Tila por Resistencia de Particulares y Portación de Arma de Fuego Sin Licencia#FGEChiapas#089DenunciaAnónima#911Emergencias



Se detalló que el juez de control región 3 del distrito judicial de Yajalón dictó el auto de vinculación y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, concediendo un mes de plazo para la investigación complementaria.

En paralelo, la presencia de los tres órdenes de gobierno continúa en Tila, en espera de que la tranquilidad y la paz regresen a sus pobladores que hoy viven fuera de casa.

Con información de Juan Álvarez

OGG | ICM