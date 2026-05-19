Cae 'La Tía', Implicada en Homicidio de Carlos Manzo: Filtraba Información de Operativos

La Fiscalía General de Michoacán informó hoy, 19 de mayo de 2026, sobre la detención de otra implicada en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones por Día de Muertos.

En conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña informó que Wendi Fabiola 'N', 'La Tía', fue detenida en el municipio de Uruapan, y que es considerada una de las principales operadoras de Gerardo 'N', alias 'El Congo', presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue detenido el pasado mes de marzo, y quien se encargaba del reclutamiento de sicarios, operaba bajo el mando de Jorge Armando ‘N’, alias 'El Licenciado', quien también fue detenido en noviembre de 2025, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del alcalde.

“Ella era el vínculo de información con ‘El Congo’, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manzo. Gerardo 'N', alias 'El Congo', como ustedes saben, fue detenido ya hace algunos meses, está vinculado a proceso", refirió el fiscal.

Detalló que 'La Tía' de 35 años presuntamente se encargaba de filtrar información de operativos estatales y federales al grupo delincuencial al que se le relaciona.

“Ella era quien hacía llegar información distinta a este personaje (‘El Congo’), una vez que es detenido esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal”, indicó.

Al momento de su detención, a Wendi Fabiola 'N', 'La Tía', se le aseguró un teléfono celular, y diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

'La Tía' ya fue vinculada a proceso, se determinó dos meses para la investigación complementaria por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

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Suman 25 detenidos por homicidio de Carlos Manzo

El fiscal Carlos Torres Piña indicó que la estructura implicada en el homicidio de Carlos Manzo se ha ido desarticulando hacia abajo, ya que se han realizado varias detenciones y “todavía tenemos algunas más en proceso”.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Detalló que suman 25 los detenidos por el caso, entre ellos: Víctor Manuel ‘N’, autor material que fue abatido en el lugar de los hechos, y otros dos sujetos que fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, se trata de Fernando ‘N’ y Ramiro ‘N’, que participaron el 1 de noviembre en el lugar de los hechos, bajo las indicaciones de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado'.

“Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos los que de manera directa en la planeación y los que de manera indirecta participaron, aparte de los escoltas que por omisión y el homicidio extrajudicial, pues también están vinculados a proceso".

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