Detienen a Maestro por Extorsionar a Alumna: ¿Qué Pasó en Michoacán?

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, se dio a conocer la detención de un maestro acusado de extorsionar a una alumna en Morelia, Michoacán.

El detenido fue identificado como Edgar 'N', presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una estudiante de la Escuela Normal para Educadoras.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del maestro.

Maestro acusado de extorsión

Los hechos se registraron el pasado 29 de julio de 2024, cuando la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios, mediante los cuales le exigían, a través de violencia psicológica, que interviniera para favorecer el ingreso irregular de una alumna no aprobada a dicha institución educativa, exigencias que eran realizadas directamente por el ahora detenido.

Los hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, que dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente y recabó los actos de investigación que permitieron solicitar ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión en contra de Edgar 'N', misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la FGE.

Edgar 'N' fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que sea esa autoridad quien resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

