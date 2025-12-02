Detienen a Roberto "N", El "02", del Grupo Criminal "Cabrera Sarabia" con Extradición a EUA

Este día se llevó a cabo un operativo en Aldama, Chihuahua en donde 11 personas fueron detenidas, entre ellas, Roberto "N", El "02" del grupo criminal "Cabrera Sarabia", quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.

A los detenidos se les aseguraron artefactos explosivos, ametralladoras, dos fusiles Barret y un dron.

Roberto “N”, es considerado como el principal generador de violencia en la región.

Elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC, hacían recorridos terrestres en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, cuando fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron la agresión. Al controlar el ataque, se logró la detención de el “02”, además de 10 personas más.

Roberto “N” forma parte de una célula delictiva conocida como "Cabrera Sarabia" .

. Es considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en Chihuahua

Es identificado como un objetivo prioritario por el Gobierno de México.

También es presunto responsable de confrontaciones en Ojinaga, entre grupos antagónicos como "La Línea".

¿Quiénes son los Cabrera Sarabia?

De acuerdo con Insight Crime, “Los Cabrera” son una facción del Cártel de Sinaloa. Los Cabrera Sarabia son una familia con conexiones políticas y criminales con base en Durango y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficantes hace 10 años.

En 2011, fue detenido Felipe Cabrera Sarabia, "El Ingeniero", cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien además era su jefe de seguridad.

"Los Cabrera Sarabia" controlan el cultivo de droga en Durango y Chihuahua, zona conocida como "El Triángulo Dorado".

