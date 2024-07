Campesinos de Hidalgo reciben las lluvias con alegría

Silvia pastorea a sus borregos, está tranquila debido a que gracias a las lluvias ya hay un poco de hierba para que se alimenten, luego de sobrevivir tres años de sequía extrema que terminó con las siembras de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

La habitante de San Agustín Tlaxiaca, espera que siga lloviendo para empezar a sembrar y seguir adelante: “porque ya pues nuestros animales ya no encuentran qué comer, está todo seco, se van muriendo poco a poco los animales porque no hay que comer".

Al igual que ella, Jacinto Rosales, otro campesino del mismo lugar, espera que aún se pueda sembrar y la vegetación se recupere, luego de que las altas temperaturas acabaron con ella.

No pues ya con harta humedad, gracias a Dios se ve que ya va a haber lluvia para poder sembrar. Las tunas no crecieron y ya los nopales se estaban doblando, ya no teníamos nopales para cortar, o sea para comer ya no había, estaba seco.