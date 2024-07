Divertirruta, Un Espacio para Incentivar la Convivencia en Oaxaca

Las calles de la zona norte de la ciudad de Oaxaca fueron cerradas para realizar la Divertirruta, una iniciativa de autoridades estatales que tiene como finalidad habilitar vialidades importantes para la realización de actividades lúdicas y recreativas para la niñez y sus familias.

Fernando Hernández Maldonado, padre de familia que asistió al evento, dijo que las actividades además de divertidas dejan enseñanzas:

Decenas de menores de edad y sus padres pudieron disfrutar del cierre de la calzada Porfirio Díaz, una importante avenida que une a la zona norte de la capital, con el centro histórico de Oaxaca.

Ahí, las niñas y los niños pudieron andar en bicicleta, patinar, correr, jugar y pasear a las mascotas sin el peligro que implica la circulación de los vehículos particulares y de transporte público.

Claudina de Gyves, secretaria de Movilidad, dijo que este espacio busca promover medios de transporte como la bicicleta.

Sobre las calles de la Divertirruta, se instalaron también módulos donde los menores podían jugar ajedrez gigante, hacer carreras de costales, leer libros y cuentos o ser capacitados por elementos de la Policía Vial para conocer el significado de los colores de los semáforos y la manera más segura de caminar por las calles de la ciudad.

José Emiliano Hernández Álvarez platicó sobre las actividades que realizó y los aprendizajes que tuvo durante el tiempo que estuvo en la Divertirruta.

Me subí a las bicis, hice muchas cosas y también me enseñaron de las señales de los policías, eso me enseñaron