‘El Toñín’ Defiende a su Hija, la Actual Presidenta Municipal de Quecholac, Puebla

En Quecholac, municipio del llamado ‘Triángulo rojo’ del huachicol en Puebla, un personaje conocido como ‘El Toñín’, a quien se le vincula desde hace años con actividades relacionadas con el robo de combustible, intervino directamente para defender a su hija, actual presidenta municipal, ante la solicitud de información que hizo la Secretaría de Gobierno estatal sobre las manifestaciones de trabajadores del campo en la autopista Puebla-Orizaba.

A través de un video, la presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, denunció que el secretario de Gobierno de Puebla, Samuel Aguilar Pala, le habría exigido intervenir en los bloqueos de agricultores del martes en la autopista Puebla-Orizaba. Su padre, Antonio Valente Martínez Fuentes, presente en la grabación, la defendió.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno estatal aseguró que el trato con todos los alcaldes de la entidad es de "respeto y diálogo", desmintió "cualquier tipo de amenaza". Y dijo desconocer "si los destinos de Quecholac los lleva otra persona ajena a la autoridad municipal".

¿Quién es 'El Toñín'?

Antonio Valente Martínez Fuentes, conocido como 'El Toñín', se presenta como agricultor en Quecholac. En 2021, en medio de la pandemia, envió camiones llenos de verdura a comunidades de Puebla y Veracruz.

Autoridades federales y estatales lo han identificado desde hace más de una década como un objetivo prioritario, por su presunta relación con el delito de huachicol en el llamado 'Triángulo rojo' de Puebla.

En mayo de 2017 hubo un operativo de búsqueda en contra de 'El Toñín' en dos ranchos de Quecholac que terminaron asegurados por autoridades federales, dentro había tractores, motos y 16 vehículos, algunos de lujo y clásicos.

'El Toñín' también se mostraba disparando al aire durante fiestas. Mientras que autoridades estatales lo acusaban de estar detrás un grupo de autodefensas en el vecino municipio de Tecamachalco.

Antonio Valente es hermano de Alejandro Martínez Fuentes, que fue presidente municipal de Quecholac entre 2018 y 2021. En septiembre de ese año fue detenido por usurpación, ejercicio indebido de funciones y encubrimiento. Estuvo año y medio en prisión preventiva, hasta que fue liberado gracias a un amparo.

