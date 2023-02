Morena Aventaja en la Elección de Senador en Tamaulipas 

José Ramón Gómez Leal, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-Partido del Trabajo), aventaja en la elección extraordinaria 2023 a la senaduría por el estado de Tamaulipas, con más del 97% de las actas capturadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE).

José Ramón Gómez Leal lídera la contienda con el 71.3% de los votos; en segundo lugar está la candidata de Va por México, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, con el 22% de los sufragios. Manuel Muñoz Cano, del Partido Verde, va en tercer lugar con el 3.9% de los votos.

Elecciones en Tamaulipas: Candidato de Morena con Ventaja Las elecciones en Tamaulipas para elegir a su representante en la Cámara de Senadores se dan luego de la muerte de Faustino López, quien era suplente del hoy gobernador, Américo Villarreal.

¿Cómo fue la jornada electoral?

A las 12:44 horas de este domingo se reportó la instalación total de las 4 mil 777 casillas electorales en la entidad.

A lo largo de la jornada electoral se registraron 53 incidentes, principalmente en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y El Mante, entre ellos personas que votaron sin estar en la lista nominal, el retraso de funcionarios en la apertura de algunas casillas y el retiro de carteles en una casilla por parte de personas armadas en Reynosa.

“Cambio de lugar de la casilla con causa justificada, este incidente aquí reportan que no llegó la persona encargada de abrir el inmueble, se trataba de un instituto, una escuela particular, se informó que se buscó a la persona encargada y no contestó, no abrió en su domicilio, se dice que anoche había pasado gente armada y quitó los carteles instalados en la entrada del instituto, es en Reynosa, la casilla se cambió de lugar a un domicilio cercano y ahí se instaló”, dijo Vianey Guadalupe Ramírez, encargada de despacho de la Vocalía de Organización Electoral.

En la jornada electoral participaron tres candidatos: La candidata de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), Imelda Margarita Sanmiguel, quien votó en Nuevo Laredo; el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT), José Ramón Gómez Leal, lo hizo en Reynosa, y el candidato del Partido Verde Ecologista de Mexico, Manuel Muñoz Cano, votó en Ciudad Victoria.

En las 32 casillas especiales que se instalaron en la entidad la afluencia fue alta. Los votantes tardaron más de 30 minutos para emitir su voto.

Video: Elección Extraordinaria en Tamaulipas Registra Pocos Votantes En algunas casillas hubo ciudadanos que no pudieron emitir su sufragio, debido a que se registraron en la lista nominal después de la votación para gobernador realizada en junio del año pasado.

A las 16:45 horas en las oficinas del Instituto Nacional Electoral fueron retirados los resultados del voto en el extranjero que se encontraban bajo resguardo, para posteriormente trasladarlos al Registro Federal de Electores para su conteo.

A las 6 de la tarde se cerró la votación extraordinaria en el estado de Tamaulipas.

