Elecciones en Venezuela Mantiene en Incertidumbre a Migrantes de ese País en México

Migrantes venezolanos varados en Tijuana, Baja California, se mantienen entre una mezcla de desolación y esperanza de volver a su país, mientras representan uno de cada cuatro inmigrantes irregulares interceptados este año en la frontera. Un éxodo multiplicado por la crisis política agravada por las elecciones del domingo pasado en Venezuela.

Evelin Mora, venezolana de 29 años, compartió que hace nueve años tuvo que salir de manera forzada de Venezuela, por amenazas, además de las condiciones precarias y la represión que se vive en su país, por lo que dejó atrás a su familia para salvaguardar su integridad y poder continuar con el desarrollo de su vida.

Desde el 2014 comenzamos a vivir una represión, principalmente hacia nosotros, los universitarios, que éramos los que defendíamos al pueblo en ese entonces, y salí por eso, pero también porque sabía que no tenía futuro en mi país y no tenía otra opción”, dijo.

Las autoridades de México detectaron a casi 1.4 millones de “personas en situación migratoria irregular” entre enero y mayo de 2024, de las cuales 377 mil 401 son originarias de Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

En una protesta en contra del Gobierno actual de Nicolás Maduro, la venezolana Andreina Silva dijo que las familias en su país están "aterrorizadas" porque "si salen, están expuestas a que los secuestren o les puedan hacer algo”.

Mi madre, hermanas y sobrinas que están llenas de tanta tristeza, aunque quieren seguir luchando y dando todo para poder acompañarnos, están aterrorizadas. Mi mamá no duerme nada, hacen retenes cerca de su casa y están llenas de miedo de que no pueden salir a la calle porque no saben qué pueda pasar”, detalló.