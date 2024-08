Empresarios, Preocupados por Falta de Certificación de Policías de Acapulco

En el puerto de Acapulco, Guerrero, gran parte de la fuerza policíaca local no está certificada, según las autoridades locales.

Solo 795 policías están certificados de casi dos mil 300 agentes que conforman la Secretaría de Seguridad Pública, entre policías viales, preventivos, urbanos, rurales y turísticos.

Carlos, un policía vial, explica por qué todavía no cuenta con su certificación y qué le falta para obtenerla.

De estos 795 policías certificados, 190 fueron acreditados está semana y el resto realizará los exámenes en los próximos meses.

Víctor Francisco Olivares Guzmán, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, detalló la entrega de certificados.

La mayoría de los policías locales no consiguen certificarse porque tienen obesidad, presentan enfermedades crónico-degenerativas, tienen edad avanzada o porque no aprueban los exámenes de control y confianza.

Marco Antonio, policía municipal, explicó que el factor edad como un punto en la certificación

Al sector empresarial le preocupa que agentes que no cuentan con certificación, cuiden un puerto turístico como Acapulco, que tiene más de un millón de habitantes, y una población de unos 50 mil visitantes cada periodo vacacional.

Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Acapulco Tradicional, afirmó:

Es una gran preocupación para todos los hoteleros, restauranteros, de que no estén preparados, de que no tengan la certificación porque si no tienen la certificación no son policías, eso es, que quede claro, a nosotros nos interesa mucho tener una policía calificada