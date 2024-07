En 'Veremos', Ayuda del Gobierno de Hidalgo a Afectados por Desbordamiento de Río Tula

En Hidalgo, no podrán ser reubicadas por el momento los habitantes de las cinco viviendas ubicadas a la orilla del río Tula que están a punto de colapsar, debido al socavón provocado por el golpe del torrente ocasionado por el aumento de las aguas residuales que llegan del Valle de México.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, expresó que las construcciones fueron levantadas en lugares peligrosos y no se respeto el derecho a la vida.

Teresa Pérez se mantiene en vela con la incertidumbre de qué pasará con su casa, al ser una de las afectadas por los socavones, misma que señala está construida de manera legal en esa zona.

No estamos invadiendo nada porque a la hora de pagar el predial y todos los pagos que se hacen, ahí sí verdad, ahí sí no estamos invadiendo, toda la gente que dice que somos invasores, no somos invasores, el río antes en el tiempo que yo tengo aquí, el río era más angosto, no estaba como está ahorita