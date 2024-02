Escasez de Agua: En Medellín de Bravo, Se Disputan el Vital Líquido

La disputa por las fuentes de agua se agrava en algunos puntos del país, debido a la escasez y también en algunos casos a la mala gestión.

En el municipio Medellín de Bravo, en Veracruz, campesinos llevan semanas evitando la construcción de una obra hídrica que, dicen, los perjudicará a largo plazo.

Esmeralda Sánchez Licona, habitante de la zona, indica:

Estamos manifestándonos para que no se lleve el Grupo MAS el agua, vamos a ser muy perjudicados, nosotros nos vamos a oponer a que esa compañía se lleve nuestra agua

Pobladores de la localidad La Esperanza, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se oponen al proyecto llamado 'Tercera toma de captación' del Grupo Mas, que busca instalar un sistema de bombeo y acueducto de tres kilómetros para extraer agua del río Cotaxtla.

Esta obra de descarga de agua será hacía el río Jamapa para que permita compensar el déficit de agua durante la época de estiaje que abastece a la planta de potabilización del Tejar, que da servicio a la población de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, que en conjunto reúnen a 847 mil habitantes.

Los pobladores afirman que la obra afectaría directamente campos de cultivo y los pozos artesanales con los que por años se han abastecido de agua a través de filtraciones y veneros que llegan desde el Cotaxtla.

Al respecto, Venancio Gómez, habitante de La Esperanza, explica:

Como a 150 metros tengo sembradíos de chile y sandía y tengo frijoles, estamos sacando agua, por poquita para regar el chilar y si se llevan el agua, ya no vamos a tener agua ni para bañarnos, toda esa agua va a ser vendida para Veracruz, si se van a llevar el agua, esto se va a quedar perdido y vamos a tener que hacer otra cosa, irnos a trabajar a otro lado

Venancio forma parte de una familia que por tres generaciones se ha dedicado al campo. Dice que actualmente ya tienen problemas con los pozos artesanales de la zona.

Los hacemos nosotros, escarbamos como nueve metros, aquí ponemos la manguera, y aquí tenemos la bomba, ya empezamos a trabajar media hora, muy poca la producción de agua, por eso estamos regando una raya si, una no, para que el agua nos rinda

Las familias de esta localidad rural no cuentan con sistema hidráulico para el suministro de agua potable, ni drenaje.

Grupo MAS sostiene que el cauce del río Cotaxtla en temporada de estiaje es suficiente para poder captar un gasto promedio de entre 800 y mil litros por segundo, a fin de abastecer la demanda de agua potable, también asegura tener respaldo legal para esta obra.

Y los permisos necesarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Carlos Florence, director general de Grupo MAS, señala:

El tema del estiaje llegó para quedarse, el año pasado fueron 180 colonias las afectadas con tandeos, con pipas, todo eso se traduce en costos para el sistema y eso también lo sufre el usuario, tener una obra de este tipo nos facilitaría mucho no solo brindar un mejor servicio, esto permitiría que en un futuro pueda haber una tarifa mucho más equilibrada

Por su parte, las autoridades del municipio afirman que la empresa no les ha mostrado un proyecto que fuera amigable con el medio ambiente, sobre todo que evite problemas a corto y mediano plazo hacia los habitantes.

Patricia Ramírez, directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Medellín, explica:

En varias ocasiones el Grupo MAS ha intentado conectar una tercera toma esto significa que quiere pasar agua de Cotaxtla al río Jamapa, el departamento jurídico esta semana le llegaron tres denuncias del Ayuntamiento, tendrán que dar la respuesta a que no traen permisos municipales. Desde ahí tenemos que partir como ayuntamiento desconocemos

En tanto, Marcos Isleño, alcalde de Medellín de Bravo, afirma que no hay permisos para dicha obra:

No vamos a conceder ningún permiso local, ellos argumentan que tienen algunos permisos federales, pero en realidad, no hemos visto ninguno, nosotros acudimos a Conagua a preguntarle si existía algún permiso previo para este acueducto que ellos llaman la tercera toma y ellos nos contestaron oficialmente que no existe nada