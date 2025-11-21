Estudiantes Queman Camión de su Escuela por No Recibir Pago de Beca en Tabasco

Un grupo de estudiantes del Conalep Plantel 51 de Villahermosa, Tabasco, quemó el camión de su escuela y realizó disturbios por no recibir el beneficio de la Beca del Bienestar Benito Juárez 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, los alumnos de bachillerato se molestaron cuando no pudieron registrarse para obtener el apoyo de mil 900 pesos bimestrales, porque el plantel no se registró a tiempo. Entonces, comenzaron a protestar al interior de su escuela.

A través de redes sociales, se dieron a conocer los videos en los que se observa a los alumnos lanzar presuntos artefactos explosivos. En otros se ve cuando los estudiantes tratan de cerrar algunas vialidades cercanas a su plantel, con la finalidad de hacer bloqueos y pedir la atención de las autoridades.

Sin embargo, llamó la atención cuando le prendieron fuego al autobús del Conalep Plantel 51 en Villahermosa. El fuego rápidamente consumió la unidad y una enorme columna de humo se pudo ver desde distintos puntos de la comunidad.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Tabasco para atender la emergencia y controlar las llamas; no se reportaron lesionados.

¿Qué dijeron las autoridades por la quema de camión en el Conalep de Tabasco?

Una vez que se dieron a conocer los disturbios por parte de estudiantes del Conalep Plantel 51 de Villahermosa, Tabasco, el coordinador estatal de Becas Bienestar en Tabasco, Víctor Acosta, informó que luego de obtener instrucciones de la Coordinación Estatal, acudieron al plantel para dialogar con padres de los estudiantes.

Acudimos en atención a la solicitud de apoyo al plantel educativo, respecto a estudiantes que no fueron registrados en la carga de matrícula dentro de los tiempos establecidos en los sistemas de becas

Asimismo, recordó que para que Becas Bienestar pueda otorgar una beca, por reglas de operación, el plantel debe registrar su matrícula en tiempo y forma.

Se informó que la beca de sus hijas e hijos está asegurada, por lo que pueden tener la tranquilidad de que la recibirán en muy poco tiempo

