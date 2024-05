Familia de Catequistas Se Niega a Apoyar a Delincuentes y los Asesinan en Chicomuselo, Chiapas

Un grupo de la delincuencia organizada asesinó a siete integrantes de una familia de catequistas de la iglesia católica en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, el lunes 13 de mayo, por negarse a apoyarlos.

Ese día, los criminales asesinaron a un total de once personas en esta zona serrana chiapaneca, en la que según versiones fueron usados drones para atacar a la población.

Entre los fallecidos se encuentran los catequistas: Ignacio López Pérez; su esposa, Isidra Sosme Temich; su padre, Alfonso López; su hermana, Rosalinda López; su cuñada, Teresita de Jesús Arrazate González; su tía, Dolores Arrazate Córdova; y su sobrina, Yohari Belén Solís Arreola, de 17 años, quien era estudiante del Colegio de Bachilleres 258.

Según un habitante de Chicomuselo, tuvieron que pedir apoyo a la Guardia Nacional ante la situación de violencia por la fuerte agresión que vivieron esta semana.

Integrantes del Cártel Chiapas Guatemala y el grupo armado El Maíz llegaron en caravana de vehículos pesados y camionetas, lanzando disparos en contra de la población, después saquearon las viviendas, y prendieron fuego a los cuerpos y las casas.

Otro de los habitantes afirmó que los enfrentamientos continúan no solamente en Nueva Morelia, sino que otras comunidades también padecen la violencia.

Algunas familias lograron huir entre montañas y matorrales; quienes salvaron sus vidas, denuncian que el grupo armado El Maíz avanzó a las comunidades de San Francisco Las Palmas, El Rosario y Las Brisas donde se han enfrentado a grupos de autodefensas y a integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Cártel Chiapas Guatemala está presuntamente ligado al Jalisco Nueva Generación y al grupo Armado El Maíz. Tiene su centro de operaciones en las cabeceras municipales de Chicomuselo y Frontera Comalapa.

El 4 de enero, integrantes de El Maíz ya habían ingresado a Nueva Morelia, donde asesinaron a varios habitantes, entre ellos al campesino cafetalero Guillermo González, de 71 años.

Desde hace meses, varias comunidades de Chicomuselo padecen extorsiones y el cobro de piso del grupo El Maíz, que mantiene una disputa por el control de la zona fronteriza con Guatemala para el tráfico de drogas, armas, migrantes y cobro de piso.

También pretenden apoderarse de minas de barita, cobre, plata y oro, algo a lo que se han opuesto al menos una decena de comunidades, incluida Nueva Morelia

José, un hombre desplazado de Ejido 20 de Noviembre en Chicomuselo, Chiapas, detalló las amenazas que sufrieron por parte de los criminales:

Fuimos amenazados a entrar con ellos. No por las buenas. No, nos preguntaron si queríamos o no queríamos