Familiares Pagaron por Dormir en Cereso 3 Durante Año Nuevo

Familiares de internos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, señalaron a En Punto que para poder realizar visitas y entregar objetos debían pagarles a custodios, y algunos, la noche de Año Nuevo, también les dieron dinero por quedarse dentro del penal.

Este martes, el director del Cereso fue cesado y 191 internos fueron trasladados a distintas cárceles del país, después de los hechos del domingo, que provocaron la muerte de diez custodios y que dejaron en evidencia el nivel de corrupción dentro de este centro penitenciario, que permitía incluso la posibilidad de que familiares pasaran la noche con sus reos dentro de la cárcel.

La madrugada del martes, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por Guardia Nacional y Sedena, 191 internos del penal de Ciudad Juárez, todos identificados como integrantes de la pandilla de ‘Los Mexicles’, fueron trasladados a penales federales de cinco estados.

El familiar de un reo señaló:

Nomás me dijeron que estaban allá en Oaxaca, que lo trasladaron, no he tenido contacto, no he sabido nada. Ahorita me voy a comunicar con mi suegra y a ver qué hacemos

Viviana Trillo, madre de otro preso, refirió:

Me acaban de decir que a mi hijo lo trasladaron a Veracruz. Llevaba un año y medio, les pregunto que si ellos se van a comunicar con nosotros, o sea mi hijo, y me dicen que ellos ya no tienen información aquí. Mi hijo no lleva ni un número, ¿cómo le vamos a hacer para comunicarnos?

Cecilia Miranda, mamá de otro interno, insistió:

Él está en el área tres. De ahí a nadie trasladaron, solamente del área 4 y 5. No me he podido comunicar, por eso vine a preguntar

Refuerzan seguridad en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: EFE Familiares de los presos señalaron a En Punto que, a fin de poder realizar visitas y entregar objetos a los presos, debían pagarles a algunos custodios. Algunos admitieron que la noche de Año Nuevo pagaron por quedarse dentro del penal.

Si es cualquier otro día y queremos traerles de comer, tenemos que pagar por traerles ropa, tenis, vestimenta, por si ellos necesitan algo personal, tenemos que pagar nosotros para que puedan acceder las cosas desde ahí. Sí les cobran arriba de mil 500 por prenda o por cosa. Para poderte quedar una noche con ellos se paga una cuota de 10 mil a 12 mil pesos por noche. Para una visita normal, te cobran 350 pesos

La mujer, identificada como esposa de uno de los internos, dice que estando dentro del penal, escuchó los disturbios.

Entraron varias mujeres desde las 5 de la tarde y se supone que iban a salir a las 8 de la mañana a más tardar y pues ya con todo lo que pasó empezaron a retirarnos desde las 12 y media. Yo estaba dormida en ese momento y se empezaron a escuchar los disparos como a eso de las 6 de la mañana, pero todo se escuchaba de adentro hacia fuera, y ya fue cuando a lo lejos se empezaron a escuchar las patrullas

En Punto tuvo acceso a un video grabado por un ciudadano donde se puede ver a algunos de los presos huyendo frente a la entrada del penal.

Este martes fue destituido el director del Cereso Alejandro Alvarado Téllez, quien está en investigación por los hechos del pasado domingo.

Algunos de los reos heridos se encuentran en el Hospital General de Ciudad Juárez, donde, acusan familiares, tampoco se les han dado noticias.

Finalmente, la esposa de un reo hizo una petición:

Los trasladaron al Hospital General. Le dije que si me podían dar información de él y me dijeron que no me iban a dar información porque son reos que están custodiados y todo. Solo lo único que les pido es tener información de él para poder estar bien, de perdida estar tranquila y saber que está estable

Con información de Samuel Adam y Carlos Moreno.

KAH