Fiscalía de Michoacán Confirma que un Coronel, Jefe de Escoltas de Carlos Manzo, Está Prófugo

La Fiscalía de Michoacán informó que el jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es buscado debido a que se le investiga por su presunta participación en el asesinato del funcionario, pero, ¿de quién se trata?

El titular de la Fiscalía del estado, Carlos Torre Piña, confirmó que el jefe del equipo de seguridad se encuentra prófugo, por lo que trabajan para dar con su paradero y posterior aprehensión para ser presentado ante la autoridad correspondiente.

Estos ocho escoltas era el círculo cercano del presidente (municipal) y de acuerdo a los videos fue en tres ocasiones que el menor (agresor), Víctor Manuel “N”, hizo el intento de acercarse, aseguró el fiscal en conferencia

Asimismo, recordó que este jueves fueron vinculados a proceso 7 escoltas y un presunto autor intelectual del homicidio, identificado como Jorge Armando "N", alías, “El Licenciado”. En el caso de los guaruras, se les acusa del delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

No fue alguien preparado, fue un joven de 17 años que logró burlar el círculo cercano de seguridad

Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones, ya que se fijó un plazo de 3 meses por lo que aún cuentan con el tiempo suficiente para recabar las pruebas e indicios para que ayuden a esclarecer el caso.

¿Quién es el escolta prófugo implicado en el asesinato de Carlos Manzo?

El titular de la Fiscalía de Michoacán, aseguró que el escolta que estaba a cargo de la coordinación de seguridad de Carlos Manzo, fue identificado como el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

Esta persona era la encargada de reclutar a los escoltas para integrar el cuerpo de seguridad del alcalde de Uruapan.

Esperamos pronto cumplimentar (la orden de aprehensión) próximamente. Él era el coordinador de escoltas

Asimismo, confirmó que se han establecido diversas acciones para colaborar con autoridades estatales y federales para lograr su detención.

