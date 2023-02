El centro escolar donde murió Damián de tres años al caer a la alberca sin que nadie se percatara en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrecía clases especiales para niños con espectro autista.

Video: Exigen Justicia por Muerte de Niño en Alberca de Guardería

Yo lo que buscaba siempre era lo mejor para mi niño, y como mi niño no hablaba, hablé con la psicóloga y me dijo que ahí recibían niños regulares, con Síndrome de Down, y muchas otras cuestiones, mi niño tenía autismo; me dijo todas las terapias que manejaban, todas las terapias que necesitaba Damián