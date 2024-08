Hallan a 3 Mujeres Muertas en su Casa en Hidalgo; Una Estaba Embarazada

¡Terrible! El hallazgo de 3 mujeres muertas en su casa provocó la movilización de equipos de seguridad en Santiago Tulantepec, Hidalgo.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en su departamento ubicado en la colonia San Isidro.

Los familiares de las hermanas Yesenia Yoseline, de 25 años, y Guadalupe de Jesús, de 23 años de edad y quien tenía 4 meses de embarazo, pidieron a un amigo de las jóvenes que acudiera a la vivienda para ver cómo estaban, ya que no las podían localizar.

Además de las hermanas, el domicilio era compartido con su amiga identificada como Daniela, por lo que la preocupación era mayor, ya que ninguna de las tres respondía.

Por esta razón, el joven acudió a la vivienda para verificar cómo se encontraban y luego avisar a su familia.

El joven se percató de que no había ruido en la casa, por lo que le pareció extraño. Luego de llamar varias veces a la puerta, decidió entrar.

En ese momento vio los cuerpos con huellas de violencia y atados de pies y manos con cables, así que pidió ayuda a las autoridades.

Hasta el sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron su deceso y asegurando que tenían varias horas sin signos vitales.

La madre de las hermanas asesinadas, Balbina Garrido relató a N+ cómo fue el hallazgo:

Llegamos a la calle y el chico (que fue a ver cómo estaban) está llorando y me dice ‘no entre, no entre’. Entonces, mi esposo no le hace caso, se mete al domicilio y pues yo igual no le hice caso… y en la primera recámara estaba tirada Daniela